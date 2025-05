Enzo Díaz foi um dos destaques defensivos do São Paulo na vitória sobre o Grêmio

Vitória e compromisso pela Copa do Brasil

No Morumbis, depois de Aravena abrir o placar para o Grêmio, o São Paulo buscou o empate na segunda etapa com gol de Robert Arboleda. Em cobrança de falta, Enzo Díaz cruzou e o zagueiro testou firme para o fundo das redes.

Na reta final, de pênalti, André Silva garantiu a vitória do Tricolor Paulista.

Com o resultado, o São Paulo deu uma respirada na tabela do Campeonato Brasileiro e subiu para a 11ª posição, com 12 pontos conquistados. Agora, a equipe volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Náutico, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio dos Aflitos.

Por conta da vitória na partida de ida, no Morumbis, por 2 a 1, o Tricolor joga pelo empate para se classificar. O Náutico precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória simples da equipe pernambucana leva a decisão para os pênaltis.