Entenda quais os planos de Cleber Xavier para Julio Furch no Santos

O atacante Julio Furch foi reintegrado ao elenco do Santos na última semana e tem feito parte dos treinos sob comando de Cleber Xavier e sua comissão técnica. O atleta ficou de fora de relacionados para o clássico contra o Corinthians, do qual o Peixe saiu derrotado, no último domingo, mas Cleber Xavier contou os planos que tem para o jogador.

"O Furch é um jogador que tem uma característica interessante, é um jogador do clube e eu o reintegrei aos trabalhos para que ele nos desse uma possibilidade, conversei já com ele. Está trabalhando lá, naturalmente. Assim que puder... A gente tem jogadores de característica parecida ali, tem o Tiquinho, tem o David, que é um pouco mais móvel, tem o Luca, que é o jogador tudo com porte mais definido. E o Furch também trabalhou esses dias com a gente, vai ter a oportunidade dele no momento que a gente achar necessário", disse.

Furch estava afastado desde o começo desta temporada por não agradar o técnico Pedro Caixinha, que foi demitido do Peixe há pouco mais de um mês. A nova comissão, chefiada por Cleber Xavier, decidiu dar um voto de confiança ao argentino de 35 anos. Até então ele vinha treinado separado do elenco principal.