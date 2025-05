Entenda como elenco do Corinthians se blinda de caos político e mantém foco no futebol

Contratado no início do mandato de Augusto, Fabinho tem a confiança da comissão técnica e do grupo de atletas e usa de sua experiência no futebol para não deixar com que as notícias afetem a equipe.

Vale lembrar que o executivo conseguiu convencer Tite e Dorival Júnior, ex-treinadores da Seleção Brasileira, para comandar o Corinthians mesmo diante do cenário político conturbado. O primeiro só não assinou contrato por questões de saúde.

A tendência é que os bastidores alvinegros fervam ainda mais nos próximos dias. Isso porque o Conselho Deliberativo votará no dia 26 de maio (segunda-feira), no Parque São Jorge, o impeachment de Augusto Melo. O presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, decidiu aguardar o fim do inquérito da Polícia Civil sobre o caso VaideBet para retomar a reunião iniciada no dia 20 de janeiro deste ano.

Enquanto isso, o elenco do Corinthians vira a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Timão mede forças com o Novorizontino, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase do torneio. A equipe de Dorival Júnior conta com a vantagem de 1 a 0 e precisa de um empate para avançar.