Emprestado, Garcia se despede de time português e aguarda definição de futuro no Palmeiras

Confira a mensagem de despedida de Garcia do Nacional:

"Chegou a hora de me despedir do CD Nacional, um clube que me abriu as portas e pude ser muito feliz. Saio com a sensação de dever cumprido e cabeça erguida, com uma nova mentalidade, e com o objetivo concluído de deixar esta equipe onde ela nunca deveria ter saído, junto dos meus companheiros e a todos que fizeram parte deste projeto.

Foram 33 jogos na Liga, uma temporada intensa, cheia de desafios e aprendizados, com muito orgulho do que construí com essa camisa.

Agradeço a todos os companheiros, comissão, staff e, principalmente, aos adeptos pelo apoio em cada jogo.

Glória a Deus por todas as oportunidades, e a minha família, que esteve a todo momento ao meu lado nessa etapa nova e desafiadora em minha vida.

O Nacional está marcado na minha história.