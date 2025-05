Em boa fase, atacante do Novorizontino projeta jogo decisivo contra o Corinthians

Após revés de 1 a 0 no primeiro jogo, o Novorizontino visita o Corinthians nesta quarta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Para o confronto na capital paulista, o Tigre contará com o atacante Nathan Fogaça, que vem de gols nas duas últimas rodadas da Série B. O jogador, que marcou no empate em 2 a 2 diante da Ferroviária e na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic, projetou o duelo contra o Timão.

"A expectativa é de uma partida difícil, contra uma equipe que costuma ser forte jogando em casa. Estamos muito focados, trabalhando para reverter esse placar. Vamos com o objetivo de buscar a classificação, respeitando o adversário, mas acreditando no nosso potencial", disse.