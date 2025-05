Ednaldo Rodrigues desiste de tentar retorno à presidência da CBF

Apesar disso, o dirigente desistiu de tentar voltar ao cargo de presidente para "restaurar a paz no futebol brasileiro e, sobretudo, a serenidade de sua própria vida familiar, que tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicentes e criminosas, orquestradas e coordenadas por diversos grupos, que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com oligarquias e de passar a ter transparência e governança".

O afastamento, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), se baseia na suspeita de falsificação da assinatura do ex-presidente Coronel Nunes no acordo que legitimou sua eleição em 2022. A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e o vice Fernando Sarney questionaram a validade do documento, e a Justiça entendeu que havia elementos suficientes para a destituição.

Quem assume?

Com a destituição de Ednaldo, o interventor Fernando Sarney marcou a eleição presidencial da CBF para o próximo domingo, dia 25 de maio. O vencedor tomará posse imediatamente.

Há um único nome na disputa. O médico Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, oficializou no último domingo o registro da sua chapa. Salvo qualquer reviravolta judicial, será o único candidato na votação.