Dorival evita cravar "time base" do Corinthians e prevê mudanças constantes

O ainda curto trabalho de Dorival Júnior à frente do Corinthians tem se caracterizado pelas constantes trocas na escalação e a não definição de um "time base". E, conforme disse o treinador em entrevista coletiva, a tendência é que isso se prolongue por mais tempo.

O técnico se preocupa com a capacidade física do elenco diante do calendário apertado e evita dar uma sequência grande a jogadores já desgastados. A tendência é que, a cada rodada, o comandante faça mudanças pontuais para preservar a energia da equipe.

"Não tem isso [time base]. Nós dependemos de uma equipe com energia em campo, ela tem que vir com os jogadores que estão recuperados. Não me preocupo com uma equipe base, essa equipe vai sofrer alterações a todo instante", afirmou Dorival Júnior após a vitória sobre o Santos.