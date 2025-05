De la Cruz sofre lesão e vira desfalque do Flamengo

Nesta segunda-feira, o Flamengo confirmou que o meio-campista Nicolás De la Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo, mas não precisará de cirurgia. O uruguaio já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube e não tem previsão para retorno.

De la Cruz foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo no clássico contra o Botafogo, no último domingo.

O meia se junta a outros três jogadores que estão no departamento médico. São eles: os volantes Allan e Pulgar (lesão muscular na coxa direita) e o atacante Gonzalo Plata (edema ósseo no joelho direito).