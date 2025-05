Cuca valoriza ponto conquistado em empate do Galo contra o Cruzeiro

Em jogo muito equilibrado, Cruzeiro e Atlético-MG empataram sem gols neste domingo, no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da atuação apagada do Galo em campo, o técnico Cuca valorizou o ponto conquistado pelo Alvinegro no clássico mineiro.

"Levamos um ponto embora dentro de um ambiente hostil, em todos os sentidos. Estávamos em um clima todo preparado para uma vitória do Cruzeiro, que não veio. Perdemos atletas importantes dentro do próprio jogo, o que te inibe de fazer trocas. Nossa dupla de zaga estava amarelada e tínhamos um risco enorme de perder jogador. No geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos um ponto embora", analisou Cuca.