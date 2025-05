Cris Guedes diz que Neymar reforçará o Santos contra o CRB

Apesar da fala otimista de Cris Guedes, o técnico Cleber Xavier preferiu manter os pés no chão em relação a situação de Neymar.

"Até quinta-feira a gente tem uma definição melhor sobre esse caso. Quinta é um jogo decisivo. É o segundo jogo do mata-mata, na casa do adversário, mas a gente tem condição de chegar lá e vencer e classificar na Copa do Brasil. Com o Neymar, vamos passo a passo", disse após a derrota de 1 a 0 para o Corinthians.

Desde que voltou ao Santos, Neymar soma apenas nove partidas, com três e três assistências. O astro também é presidente da Furia, ao lado de Cris Guedes.