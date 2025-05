Corinthians informa desligamento da médica Ana Carolina Ramos

O afastamento da Dra. vem a público em um momento conturbado, dias depois do afastamento do diretor estatutário Claudinei Alves, conhecido como Nei, e do pedido de demissão de Dinei, ex-coordenador da base do Alvinegro.

Enquanto o primeiro é acusado de cobrar propina para a contratação de atletas para as categorias de base do Corinthians, o ídolo e ex-atleta do clube alegou que sua decisão foi tomada por discordâncias internas.