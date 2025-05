Conmebol define data para sorteio das oitavas da Sul-Americana

O Corinthians também briga por classificação. Após vencer o Racing-URU fora de casa, o Timão chegou a oito pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo C. Para avançar diretamente às oitavas, precisa derrotar o líder Huracán, que tem 11, e tirar uma diferença de sete gols no saldo. Mais viável, porém, é a vaga no playoff: para isso, basta vencer ou torcer por um tropeço do América de Cali, que está um ponto atrás e enfrenta o já eliminado Racing.

Grêmio, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Vitória também seguem na briga por vaga no mata-mata. O Tricolor gaúcho precisa vencer o Sportivo Luqueño e torcer por derrota do Godoy Cruz para assumir a liderança do Grupo D. O Flu decide a vaga direta nas oitavas contra o Once Caldas, no Maracanã, e precisa vencer. Já o Galo, segundo colocado no Grupo H, enfrenta o líder Cienciano na Arena MRV e precisa ganhar para se classificar em primeiro ? em caso de derrota, pode até ser eliminado, dependendo do resultado de Caracas x Iquique.

Entre os que lutam por vaga nos playoffs, o Vasco, com cinco pontos, enfrenta o Melgar, segundo colocado do Grupo G, e precisa vencer em São Januário. O Vitória, com seis pontos, encara a Universidad de Quito, já classificada, e depende também do resultado de Defensa y Justicia x Cerro Largo para avançar.