Com Pelé em segundo, Messi é eleito melhor jogador da história pela IFFHS

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou um ranking com os dez melhores jogadores da história do futebol mundial. Messi lidera, enquanto Pelé é o segundo lugar e Maradona fica em terceiro.

A IFFHS não expôs os critérios para a elaboração do ranking, entretanto a lista chama atenção pelo fato de Pelé ser, para muitos, o maior jogador da história do futebol. Lionel Messi, entretanto, tem a seu favor o fato de ainda estar atuando e ter sido um dos protagonistas do esporte em uma época muito mais globalizada e cuja exposição atingiu outro patamar.

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em oito oportunidades pela Fifa. Em 2022, conquistou o último título que faltava na sua extensa galeria de troféus: a Copa do Mundo com a seleção argentina, feito do qual ele já havia chegado perto em 2014, quando amargou o vice-campeonato contra a Alemanha, no Maracanã.