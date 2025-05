Palmeiras se reapresenta com volta de zagueiro e Vitor Roque antes de decisão

O zagueiro Micael treinou normalmente com bola e está perto de retornar aos gramados após lesão no tornozelo esquerdo. O Palmeiras se reapresentou hoje na Academia de Futebol após a vitória contra o RB Bragantino, ontem, pelo Brasileirão.

O Verdão agora mira jogo decisivo contra o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, o Alviverde venceu o Vozão por 1 a 0, com um gol de Gustavo Gómez e, portanto, possui a vantagem do empate para avançar na competição.

Micael se tornou desfalque em abril, quando sofreu uma entorse no tornozelo, diante do Fortaleza, em jogo pelo Brasileirão. Hoje, ele treinou sem restrições e deve voltar a ser uma opção para o técnico Abel Ferreira. Vitor Roque, dispensado do jogo contra o RB Bragantino por problemas particulares, também treinou normalmente.