Clubes exigem alteração do processo eleitoral da CBF e outras sete mudanças; confira

NOTA OFICIAL: pic.twitter.com/eYsE26sXtq

? Liga Forte União (@LigaForteBR) May 19, 2025

Presidente da Federação Roraimense de Futebol, o médico Samir Xaud oficializou sua candidatura no último domingo, com o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de dez clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco instituições.

Os outros 30 clubes prestaram apoio a Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), que não conseguiu inscrever sua chapa. Com a maioria a favor de Xaud, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua candidatura, contando com o apoio de apenas duas delas.

A eleição ocorrerá em meio a uma nova fase política da Confederação Brasileira de Futebol, após a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência, e será conduzida por uma Comissão Eleitoral Independente. O mandato do novo presidente será válido até 2029. A votação está marcada para acontecer no dia 25 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Presidente destituído da CBF, Ednaldo Rodrigues havia pedido ao Supremo Tribunal Fedral (STF) a suspensão do pleito convocado pelo interventor Fernando Sarney. Contudo, nesta segunda-feira, Ednaldo desistiu de tentar voltar ao cargo.