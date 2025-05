Cleber Xavier tenta resolver problemas no Santos antes de "decisão" na Copa do Brasil

Cleber Xavier segue em busca de sua primeira vitória no comando do Santos. Neste domingo, o treinador amargou a segunda derrota, desta vez no clássico contra o Corinthians, por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo na Neo Química Arena, o treinador precisa virar logo a chave e resolver os problemas antes de "decisão" na Copa do Brasil.

Na quinta-feira, o Peixe enfrenta o CRB, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, a partir das 21h30 (de Brasília). Dessa vez, o Santos terá um tempo de preparação menor em relação ao que teve antes dos últimos dois jogos. Além disso, luta contra as lesões para ter o melhor à disposição.

"Passamos por duas semanas mais longas de treino, treinamos muitas situações, como eu falei antes, melhoramos a nossa posição defensiva, dando poucas chances aos adversários. Aqui é difícil jogar, o adversário teve duas situações, esse chute do primeiro tempo e o gol no segundo tempo. Contra o Grêmio a mesma coisa aconteceu lá. Então estamos evoluindo nessa parte, a parte ofensiva precisa sair dessa pressão, mas é trabalho. Conversei com eles agora no vestiário. Sintam a derrota. Vão para a suas casas, com suas família, sintam isso e amanhã de novo a gente continua o trabalho e eles entenderam isso e muitos jogadores ali dentro se posicionando nessa questão de que nós vamos sair dessa dessa situação", avaliou Cleber Xavier.