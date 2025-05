CBJ convoca 20 atletas para o Mundial Sênior de Judô 2025 em Budapeste

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) divulgou nesta semana a convocação de 20 atletas para representar o país no Campeonato Mundial Sênior de 2025. A competição será realizada em Budapeste, na Hungria, entre os dias 13 e 20 de junho. O evento marca o início do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028 e distribui pontos no ranking que influenciam nas próximas etapas do Circuito Mundial.

Habemus lista!