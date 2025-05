Artilheiro do São Paulo, André Silva comenta calendário "apertado" e projeta duelo contra o Náutico

André Silva é o artilheiro do São Paulo em 2025. O atacante tricolor marcou o gol da vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, no último domingo, mas já virou a chave para o duelo decisivo contra o Náutico, marcado para esta terça-feira, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela Copa do Brasil.

Em entrevista à SPFC Play, no treino desta segunda, André falou justamente sobre o curto período de espaço entre os jogos. O elenco teve duas sessões de treino após o jogo contra o Grêmio e embarcou nesta tarde para Recife. O atacante ainda projetou o duelo.

"O calendário é muito apertado, então a gente tem que se preparar da melhor forma. A cada dois, três dias a gente está dentro de campo, e o São Paulo precisa estar sempre vencendo", disse André.