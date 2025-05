Apontado como possível sucessor de Messi deve deixar o Barcelona

Apontado no passado como possível sucessor de Lionel Messi no Barcelona, o jovem Ansu Fati tem sua saída do clube dada como praticamente certa. O jogador, que chegou a herdar a camisa 10 da equipe catalã, não conseguiu corresponder às altas expectativas e deve ser negociado pela diretoria na janelas de transferências do meio do ano.

Depois do Derby contra o Espanyol que definiu o time como campeão espanhol, Ansu Fati foi o primeiro a deixar o estádio. Apesar do título, o atacante se mostrou bastante abatido por não sair do banco de reservas durante todo o jogo.

Não utilizado também contra o Villarreal, no último domingo, o jogador não terá a oportunidade de se despedir da torcida do Barça, já que a última partida da equipe pelo Campeonato Espanhol é fora de casa, contra o Athletic Bilbao.