44º Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo será em São Paulo

ÚLTIMA EDIÇÃO

O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo foi eneacampeão do Troféu Brasil em 2024. O clube paulista conquistou o seu nono título consecutivo com 542 pontos, vencendo também nos naipes feminino (284) e masculino (258). O Praia Clube-Exército-Futel, de Uberlândia-MG, foi vice-campeão brasileiro com 403 pontos e também no feminino (176) e masculino (227). A Orcampi, de Campinas-SP, foi a terceira colocada no geral (147 pontos), no feminino (84) e masculino (63).

Os melhores atletas do Troféu Brasil foram Luiz Maurício da Silva, com o ouro, índice olímpico e recorde sul-americano no lançamento do dardo (85,57 m) e Viviane Lyra, com recorde brasileiro e da competição para os 20.000 m da marcha atlética (1:30.38.3).