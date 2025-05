16ª Meia Maratona das Cataratas reúne milhares de corredores em meio à natureza

Mais que um desafio físico, a 16.ª Meia Maratona das Cataratas foi uma imersão na natureza para mais de quatro mil apaixonados por corrida. Realizada no último domingo, 18, a prova contou com percursos de 21km e 8km, ambos inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. A corrida, que já é destaque no calendário do atletismo nacional, reuniu 3.016 corredores concluintes e mais de mil acompanhantes para assistir ao evento.

Atletas, familiares, amigos e convidados chegaram cedo, antes do amanhecer, para correr e torcer no Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural. Os percursos tiveram largada e chegada ao lado das Cataratas do Iguaçu - uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.

Entre os participantes, a maioria era composta por brasileiros de 332 cidades e vários estados. Competidores de mais oito países estiveram presentes em Foz do Iguaçu. Os paraguaios formaram o maior grupo de estrangeiros, com 465 atletas. Outros participantes vieram da Argentina, Uruguai, Áustria, Peru, Polônia, Chile e Estados Unidos.