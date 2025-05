Weverton prega foco do Palmeiras no Brasileiro antes de pausa para Mundial

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Após a partida, o goleiro Weverton pregou foco do Verdão na competição antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes.

"A gente sabe que o campeonato vai parar e muitos times vão ter uma pausa, vão poder renovar suas forças, enquanto Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão continuar competindo. Sabemos que, lá no final, isso pode fazer muita diferença", afirmou.