Vini Jr. recebe homenagem durante jogo entre Flamengo e Botafogo

A partida entre Flamengo e Botafogo, que aconteceu neste domingo, no Maracanã, foi carregada de emoções - dentro e fora do campo. A torcida viu o templo do futebol se tornar palco de homenagem a um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro, Vinicius Junior.

Em celebração à história que o craque divide com o clube e ao lançamento do seu novo documentário, BAILA, VINI, Netflix e Flamengo fizeram um show à parte para os fãs do Malvadeza.