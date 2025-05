Villarreal visita Barcelona e carimba a faixa do campeão de LaLiga

¡FINAAAL! ¡FINAAAL! ¡FINAAAL! ¡QUÉ SÍ! ¡QUÉ SÍ! ¡QUE LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡LA ALDEA VUELVE A LA CHAMPIONS LEAGUEEEE!#BarçaVillarreal pic.twitter.com/4TCJFHHuaK

? Villarreal CF (@VillarrealCF) May 18, 2025

Os visitantes abriram o placar aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol de Ayoze Pérez. Lamine Yamal, aos 38, e Fermín López, aos 46, viraram para o time da casa ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Villarreal retomou a liderança do marcador com Buchanan e Comesaña balançando as redes.

Na última quinta-feira, o Barça bateu o Espanyol por 2 a 0 e garantiu o título da LaLiga. A derrota para o Villarreal neste domingo marca o primeiro revés em casa do clube em 2025, pelo Espanhol. O Villarreal, com 67 pontos, é o quinto colocado e ainda tem chances de tomar a quarta posição do Atlético de Bilbao (70) na última rodada.