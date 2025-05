Vasco não conta com Coutinho para clássico contra Fluminense

No último sábado, o Vasco venceu o Fortaleza por 3 a 0, pela nona rodada do Brasileirão. O resultado tirou os cruzmaltinos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Contudo, o meia Coutinho, expulso durante o jogo, é desfalque para a próxima partida do torneio. Neste sábado, o Gigante da Colina visita o Fluminense, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.