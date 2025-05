Torcida quer Deivid Washington como titular do Santos no clássico contra o Corinthians

O Santos enfrenta o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das principais dúvidas para o clássico está no comando de ataque: quem deve ser o centroavante titular do Peixe? Tiquinho Soares ou Deivid Washington? De acordo com a torcida santista, o jovem promissor deve assumir a posição.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 59,70% dos torcedores acreditam que Deivid Washington deve ser o centroavante titular da equipe no clássico.

Por outro lado, 40,30% dos torcedores santistas entendem que o experiente Tiquinho Soares deva permanecer como primeira opção no setor.