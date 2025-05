Taiane Justino bate recorde no levantamento de pesos feminino

Laura e Matheus fazem boas participações

Na disputa da outra categoria feminina do dia, para atletas de até 86 kg, Laura Amaro foi absoluta. Tanto que foi a melhor atleta feminina da competição - Thiago Félix venceu entre os homens. Sem precisar buscar índices para as competições internacionais da temporada, em razão de já ter conquistado anteriormente, ela venceu sem forçar muito novos recordes pessoais. Cumpriu bem 100 kg e 105 kg no arranco, falhando com 110 kg. No arremesso, fez 130 kg e 136 kg, errando somente com 140 kg. Em pódio todo fluminense, Beatriz Martinho foi vice-campeã, com total de 205 kg, e Victoria Rodrigues ficou em terceiro, com 195 kg.

Campeão mundial sub-20 há menos de um mês e com índices para o Mundial Adulto, Matheus Pessanha participou do Brasileiro com a missão de vencer a categoria até 110 kg. No arranco, fez apenas a primeira pedida, com 155 kg, desistindo de ir à plataforma nas seguintes. No arremesso, também teria facilidade para vencer muito antes, já que cumpriu 180 kg na primeira.

Porém, o espírito de competição parece ter falado mais alto, mesmo sem valer medalhas. Isso pelo fato de um argentino, Joaquin Jones, que disputava o torneio como convidado, ter feito a mesma carga na primeira tentativa. O brasileiro fez outras duas tentativas corretas, com 190 kg e 200 kg, sendo o melhor da bateria, entre participantes e convidados, com um total de 380 kg levantados.

A marca de Matheus era 20 quilos abaixo do que o seu recorde mundial sub-20 do arremesso, de 220 kg. O argentino só chegou a 186 kg. Na disputa do Brasileiro, o paulista Gabriel Portela ficou com a prata (325 kg) e o amazonense Pedro Greco faturou o bronze (293 kg).

Cristhian bate recordes