Soteldo sente dores na coxa esquerda em jogo contra o Corinthians e pode virar desfalque no Santos

Neste ano, Soteldo disputou 16 jogos pelo Santos, deu uma assistência, mas não marcou nenhum gol. O próximo compromisso do Peixe é contra o CRB, a volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Na ida, os times empataram por 1 a 1.

Atualmente, DM do Santos conta com os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles), o atacante Guilherme (lesão na coxa esquerda) e o lateral Aderlan (infecção intestinal). Neymar, em transição física, deve voltar a ser relacionado em breve.

No Brasileirão, o Peixe é o 19° colocado, com cinco pontos.