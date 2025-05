Sevilla x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Espanhol

O Real Madrid viu o Barcelona confirmar o título do Campeonato Espanhol após a vitória no clássico catalão contra o Espanyol. Agora, os merengues passam a cumprir tabela, a começar pelo duelo deste domingo, contra o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán, às 14h (de Brasília), pela penúltima rodada da competição.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Disney +.