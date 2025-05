São Paulo vira sobre o Bahia e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro feminino

O São Paulo visitou o Bahia, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. No Estádio Joia da Princesa, o Tricolor Paulista venceu, de virada, por 2 a 1, com gols de Giovanna Crivelari e Ángela Gómez (contra). Rhaizza marcou para o time da casa.

Com o resultado, o São Paulo volta a vencer na competição, após o empate na última rodada, e sobe para a 3ª posição, com 21 pontos conquistados. Por outro lado, o Bahia perde a terceira partida seguida, mas permanece na 9ª colocação, com 14 pontos.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Real Brasília, no CFA Laudo Natel. O Bahia visita o Sport nesta quinta-feira, às 17 horas, na Ilha do Retiro. As duas partidas são válidas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.