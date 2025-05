São Paulo divulga informações sobre venda ingressos para partida contra o Mirassol no Morumbis

O São Paulo divulgou, neste domingo, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília).

As vendas começam nesta segunda-feira, a partir das 10 horas, para sócios torcedores com sete estrelas. Os ingressos estarão disponíveis para o público geral apenas na quarta-feira, às 18 horas.