Santos pode virar maior vítima de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians

O Corinthians encara o Santos neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Peixe pode se tornar a maior vítima de Yuri Alberto com a camisa do Timão.

O atacante já enfrentou o ex-clube seis vezes pelo Corinthians e tem cinco gols marcados. Caso balance as redes neste domingo, o Santos vai se tornar a maior vítima de Yuri Alberto no Timão, ao lado de Atlético-GO e Internacional, com seis bolas na rede.

Nesta temporada, nos dois clássicos já disputados entre as equipes, ainda no Campeonato Paulista, o jogador de 24 anos marcou três vezes. O Corinthians venceu os dois jogos por 2 a 1.