Santa Cruz vence o Central-PE e segue na liderança de grupo na Série D

O Santa Cruz venceu o Central-PE por 2 a 1 neste domingo, pela quinta rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Lacerdão, em Caruaru (PE). Os gols dos visitantes foram marcados por Geovany Soares e Thiaguinho, enquanto Kauê descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor Pernambucano segue na liderança do Grupo C, com 13 pontos em cinco jogos. Já o Central aparece na quarta posição, com sete unidades.

O Santa Cruz volta aos gramados no próximo domingo, contra o Sousa-PB. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Antonio Mariz. No mesmo dia, só que às 16h, o Central-PE enfrenta o Horizonte, no Estádio Lacerdão.