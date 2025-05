Samir Xaud afirma que será presidente da CBF a partir de 26 de maio

A eleição para a presidência da CBF tem um único nome na disputa. O médico Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense de Futebol, oficializou neste domingo o registro da sua chapa. Salvo qualquer reviravolta judicial, será o único candidato na votação marcada para o próximo dia 25 de maio, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

"A partir de segunda-feira (26), sim [sobre ser o novo presidente da CBF]. A maioria das pessoas não me conhecem, mas eu já trabalho com futebol no meu estado, em Roraima, há algum tempo. Já sou envolvido desde pequeno com futebol. É uma pessoa que veio para somar e tentar mudar a cara da CBF com uma gestão mais transparente, uma gestão focada no desenvolvimento do futebol brasileiro", confirmou Samir Xaud, em entrevista exclusiva concedida à CNN.

Xaud apresentou o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção apenas de São Paulo e Mato Grosso ? e de 10 clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.