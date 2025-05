Rincón lamenta derrota do Santos para o Corinthians e avalia: "Clássico se define no detalhe"

O Corinthians, por sua vez, marcou com Yuri Alberto, aos 20 minutos do segundo tempo. O camisa 9 do Timão até chegou a fazer o segundo, aos 40, mas o tento foi anulado por uma falta no início da jogada.

Com o resultado, o Santos segue com cinco pontos, na 19ª posição. O Peixe tem apenas uma vitória no torneio, nenhuma ainda sob comando de Cléber Xavier. Agora, o Alvinegro Praiano vira a chance e tenta a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na quinta-feira, o Santos visita o CRB, no Estádio Rei Pelé, às 21h30 (de Brasília). O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1.