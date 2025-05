Remo empata com Atlético-GO e segue invicto na Série B

CRB vence o Criciúma

O CRB recebeu o Criciúma neste domingo e venceu por 1 a 0. A vitória levou a equipe à quarta colocação do campeonato, com 15 pontos. O Criciúma é o 16º colocado, com seis pontos, e pode ser empurrado pelo Volta Redonda (cinco pontos) para a zona de rebaixamento. O Volta Redonda joga nesta segunda-feira, às 19h, contra o Amazonas.

Ambas as equipes terão compromisso pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil no meio desta semana. O CRB receberá o Santos nesta quinta-feira, às 21h30, e o Criciúma visitará o Bragantino no mesmo dia e horário.