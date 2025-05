Paysandu x Goiás: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

O Goiás enfrenta, fora de casa, o Paysandu neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Os donos da casa ainda buscam a primeira vitória na competição. O Paysandu pode sair da zona de rebaixamento em caso de triunfo. Já o Goiás vem embalado pelos três triunfos seguidos. Os visitantes miram mais um bom resultado para se manterem nas primeiras colocações.