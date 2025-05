Palmeiras terá ingressos a partir de R$ 40,00 para jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil

A comercialização para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá mais venda de ingressos físicos no setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social.

(Foto: Reprodução/Palmeiras)

O Palmeiras venceu o Ceará por 1 a 0 no jogo de ida, realizado no último dia 30 de abril, na Arena Castelão. Com isso, o time paulista joga por um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira os valores dos ingressos para a partida contra o Ceará:

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]