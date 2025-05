Palmeiras goleia Água Santa e segue 100% no Paulista sub-20

Na manhã deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20, o Palmeiras duelou com o Água Santa e goleou por 6 a 1, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Os gols da vitória foram marcados por Juan Francisco, Antônio Marcos, Luis Arthur, Erick Belé e Agner (2).

Com o resultado positivo, o Verdão alcançou 12 pontos e se manteve na liderança do Grupo 2 da competição. O time tem 100% de aproveitamento até aqui, com 21 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O Palmeiras retorna aos gramados pelo Campeonato Paulista sub-20 no próximo sábado, contra o São Bento. O jogo está marcado para às 15h (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Antes disso, porém, duela com o Fortaleza, nesta quarta-feira (21), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú-CE, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.