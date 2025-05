Palmeiras bate RB Bragantino de virada e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Murilo e Maurício balançaram as redes para o Verdão, enquanto Gabriel descontou para o Massa Bruta.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 22 pontos, na ponta da tabela, e aumentou sua diferença de somados em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, com 18 unidades. Ao ser superado, o Red Bull Bragantino não só desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio como também caiu uma posição, agora na terceira, com 17 pontos.

O Palmeiras retorna aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Allianz Parque. No mesmo dia, mas às 21h30, o RB Bragantino recebe o Criciúma, novamente no Nabi Abi Chedid. Ambos os duelos serão válidos pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.