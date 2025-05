Maurício destaca resiliência do Palmeiras após virada sobre o RB Bragantino

Neste domingo, em confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança. Autor do gol que garantiu a virada ao Verdão, Maurício valorizou a resiliência e destacou a importância do rodízio no elenco palmeirense.

"A gente tem muito mérito. O primeiro tempo foi um pouquinho mais complicado, eles conseguiram fazer um gol, mas a gente sabe como é o Palmeiras, nunca desistimos. O Abel sempre fala que o jogo só acaba quando o juiz apita, então a gente fica convicto até acabar. Isso mostra a resiliência do nosso time. No segundo tempo, controlamos muito mais o jogo, acaba que é um jogo um pouco mais intenso, eles queriam atacar toda hora, e a gente também queria contra-atacar. Foi um lindo jogo", declarou ao Premiere.