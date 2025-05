Matheuzinho desfalca Corinthians contra o Santos por edema na coxa direita

O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para o clássico contra o Santos, marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral direito Matheuzinho.

De acordo com a assessoria do clube, o ala ficou de fora da partida por conta de um edema na coxa direita. Ele já está em tratamento com a equipe de fisioterapia.

Com a ausência do titular, o técnico Dorival Júnior decidiu escalar Félix Torres improvisado como lateral direito. Outra opção era Léo Mana, formado nas categorias de base do Timão.