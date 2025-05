Manchester City tem sua pior temporada em 16 anos; veja números

O Manchester City perdeu neste sábado a final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, por 1 a 0, e atingiu a temporada com a pior campanha desde 2008/09. O resultado também representa o pior desempenho do clube sob o comando de Pep Guardiola, que assumiu o posto de técnico do clube em 2016.

O City soma 16 derrotas nesta temporada, a pior campanha em 16 anos, segundo o SofaScore. O clube foi vice-campeão da FA Cup, eliminado nos playoffs da Champions, é o sexto colocado na Premier League e foi superado nas oitavas da Copa da Liga Inglesa.

No Campeonato Inglês, o Manchester City também corre o risco de registrar sua pior temporada sob o comando de Guardiola. Restando duas partidas, a equipe possui nove derrotas e 66 pontos. Atualmente, a pior campanha em derrotas do treinador é a de 2019/20, com nove (81 pontos e segundo colocado). Em pontuação, a temporada de 2016/17 é a menor de Guardiola, com 78 (seis derrotas), terminando a competição em terceiro lugar.