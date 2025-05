Luisa Stefani ganha na estreia do WTA 500 de Estrasburgo

Luisa Stefani começou com o pé direito na chave de duplas no WTA 500 de Estrasburgo, na França, no último desafio antes de Roland Garros. Neste domingo, a brasileira e a húngara Timea Babos avançaram às quartas de final do evento.

A dupla derrotou a francesa Mirtylle Georges e a alemã Tatjana Maria por 2 sets a 0 - as parciais do duelo foram de 6/2 e 6/3.

"Ótima estreia, feliz com a vitória. Conseguimos aplicar bem o que treinamos na semana, entender e confirmar na maneira de jogar. Sacamos bem do começo ao fim e conseguimos duas quebras importantes em cada set para fechar o jogo com boa margem. Agora é ajustar e melhorar para o próximo jogo", destacou Luisa.