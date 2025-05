Luighi e outros dois atletas do Palmeiras são convocados para a Seleção Brasileira sub-20

Luis Benedetti e Luighi já estrearam no profissional do Palmeiras. O defensor soma oito partidas no time principal, enquanto o atacante já atuou 13 vezes, com dois gols e uma assistência.

O time paulista é o líder do ranking de clubes com mais nomes chamados para seleções brasileiras de base nos últimos oito anos. Em 2024, o Palmeiras teve 17 atletas convocados entre as categorias sub-15, sub-17 e sub-20.