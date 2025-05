Luciano brinca sobre pênalti de André: 'Se perdesse, estaria f... comigo'

O atacante Luciano foi um dos personagens da vitória do São Paulo sobre o Grêmio, neste sábado, no Morumbis. O triunfo afastou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e deu um respiro ao técnico Luis Zubeldía, já que o Tricolor vinha oscilando na competição.

O camisa 10 valorizou o resultado conquistado pelo time, que havia vencido apenas uma partida no Brasileirão. Com os três pontos, o São Paulo pula para a parte de cima da tabela de classificação e agora ocupa o nono lugar.

"Depois de tantos jogos, a gente empatando, empatando, aí ganha uma, perde outra... A gente sabia que ganhando hoje poderíamos partir para a parte de cima da tabela. Estamos de parabéns, começamos perdendo, algo que não gostamos e não queremos, mas soubemos reverter o placar e sair vitorioso", afirmou o jogador.