Leila vê Samir Xaud comprometido com pautas defendidas pelo Palmeiras e apoia candidato na CBF

"Conversei com os dois candidatos à presidência da CBF e entendi que as propostas da chapa do Samir Xaud são as melhores para o crescimento do futebol brasileiro. Ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo durante a minha gestão, como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais", revelou Leila Pereira.

"Não é porque a maioria dos clubes optou por um candidato (Reinaldo Carneiro Bastos) que o Palmeiras é obrigado a apoiar este mesmo candidato. Tenho grande respeito pelo Reinaldo e pelo trabalho desenvolvido pela Federação Paulista, mas o Palmeiras escolheu o caminho que entende ser o melhor para o futebol brasileiro, que precisa urgentemente de renovação", seguiu.

Por fim, Leila Pereira reforçou confiança em Xaud e relembrou feitos de sua gestão no Palmeiras. A mandatária foi reeleita no Verdão no último ano e seguirá no cargo até o fim de 2027.