Kaio Jorge afirma que Cruzeiro "amassou" o Atlético-MG: "Foi ataque contra defesa"

O Cruzeiro empatou com o Atlético-MG por 0 a 0 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Após a partida, Kaio Jorge afirmou que a Raposa "amassou" seu rival.

"Estamos em uma evolução constante, fizemos uma excelente partida. Foi um ataque contra a defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo e no segundo tempo, tivemos bola na trave, mas agora é consertar, ver o que o professor tem para falar nas próximas partidas para a gente sair com a vitória", disse ao Prime Video.