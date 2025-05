Internacional busca empate com Mirassol, mas continua próximo do Z4

𝐑𝐈𝐂𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐌𝐀𝐓𝐇𝐈𝐀𝐒 EMPATA! 🦇🇦🇹 #GolDoInter



LANÇAMENTO MARAVILHOSO DE VITÃO PARA O CENTROAVANTE CRIA DO @Celeiro_Ases. ELE DOMINA NA ÁREA, GIRA E DEFINE PARA AS REDES! 🎯⚽️



𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐎𝐒! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bty7ZP288G -- Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 19, 2025

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Mirassol aos sete minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque pelo lado esquerdo, Reinaldo acertou cruzamento para Jemmes, que bateu no contrapé de Anthoni, goleiro do Internacional. O Colorado reagiu, mas não conseguiu chegar ao empate na etapa inicial. Aos 49, Wesley fez grande jogada individual e bateu forte no travessão.

Na etapa complementar, o Internacional foi para cima, mas parou em grande atuação de Walter, goleiro do Mirassol. Aos 11 minutos, o arqueiro defendeu uma forte finalização rasteira de Bruno Henrique. No entanto, a pressão do Colorado resultou em gol. Aos 31, Vitão acertou lançamento para Ricardo Mathias, que bateu forte e igualou o marcador.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o Internacional até chegou ao segundo gol, mas, após análise do VAR, o tento foi anulado. A pressão do Colorado continuou, mas a equipe não conseguiu sair com a vitória.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 1 MIRASSOL