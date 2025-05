Hulk rebate afirmação de Kaio Jorge sobre o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro: "Virando personagem"

O Atlético-MG empatou com o Cruzeiro por 0 a 0 neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Após a partida, o atacante Hulk alfinetou Kaio Jorge, que pouco antes afirmou que o Cruzeiro "amassou" o Atlético-MG.

"Futebol nem sempre é para ganhar quem joga melhor. É claro que queríamos sair daqui com a vitória. Se você falar que o resultado do empate foi bom para a gente, foi bom porque, pelo menos em termos de números, não fizemos o que merecer. Mas é claro que queríamos ter ganho e temos time de plantel para isso. Cara, a palavra amassar é muito forte. Às vezes, tem jogadores que vestem umas camisas e acabam virando um personagem", disse ao Prime Video.

"A gente procura sempre respeitar o Cruzeiro. É uma grande instituição, nunca vou faltar com respeito. Vou sempre defender o Atlético, que é meu time de coração. É o time que eu dou a vida por ele, mas jamais vou faltar com respeito para o adversário", acrescentou.